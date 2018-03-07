Выездной прием РФП в Набережных Челнах посетили 300 человек

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Выездной прием граждан, организованный Республиканским фондом поддержки (РФП) в Набережных Челнах, посетили 300 человек, сообщает пресс-служба фонда.

Прием заявителей был организован в здании торгово-промышленной палаты города и проходил в течение трех дней. С юридическими лицами, заранее подавшими заявление через сайт Фонда, было подписано 36 соглашений об уступке требования на общую сумму более четырех млн рублей. Свыше 20 заявлений на общую сумму почти 30 млн рублей поступило от физических лиц, относящихся к льготным категориям граждан.

Руководитель набережночелнинской компании «Партс» Наталья Мерц также обратилась в фонд.

«Сколько банков сгорело и ни один регион на себя ответственность не взял. Хотя в принципе ответственность должны все-таки нести власти любого региона. У нас власти помогают нам. Это замечательно!», — рассказала гендиректор ООО «Партс».

Также выездной прием заявителей в течение трех дней был организован в Альметьевске.