(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Госкорпорация «Ростех» выпустит 30 аграрных самолетов нового поколения до конца текущего года, сообщает пресс-служба компании.

Входящее в холдинг «РТ-Химкомпозит» госкорпорации «Ростех» ОНПП «Технология» выпустит специализированные воздушные судна для авиахимработ Т-500 в рамках стратегии по увеличению объема гражданской продукции.

Разработанный самолет впервые представили на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017. Сейчас судно проходит заключительный этап сертификации. Выпуск первой серии машин ожидается к концу года.

Универсальный самолет нового поколения будет обследовать промышленные объекты большой протяженности, воздействовать на гидрометеорологические явления, обрабатывать леса от вредителей и ликвидировать разливы нефтепродуктов. Также Т-500 будут использовать для мониторинга окружающей среды.

Воздушное судно полностью создано из композитных материалов, имеет высокопрочное остекление, может эксплуатироваться вне аэродромов. Кроме того, самолет оснащен парашютной системой спасения.

Стоимость Т-500 будет в два раза ниже стоимости зарубежных аналогов.

С 2019 года мы готовы выйти на мощность 120 самолетов в год. Уже сейчас намечены первые направления сбыта: в покупке самолетов выразил заинтересованность Рослесхоз, возможность покупки либо аренды обсуждается с Министерством сельского хозяйства, подписано соглашение о содействии в продажах с Росагролизингом, отметил индустриальный директор кластера вооружения госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

«В реализации пилотного проекта создания единой системы авиахимработ в России готовы принять участие администрации Татарстана, Пермского края и Свердловской области. Заинтересованность в закупках также выразили зарубежные заказчики из Португалии и Эквадора», — рассказал Сергей Абрамов.

Самолет создается совместно государственным научным центром РФ «ОНПП «Технология» и ООО «МВЕН». Прототипом самолета стал МВ-500 разработанный казанской компанией «МВЕН».

К 2020 году компания «МВЕН» и Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» планируют производить 120 сельскохозяйственных самолетов Т-500.