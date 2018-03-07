К «Тотальному диктанту» присоединятся более 200 зарубежных городов

(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Всемирная образовательная акция «Тотальный диктант» состоится 14 апреля. На данный момент участие в ней подтвердили 589 российских городов и 211 зарубежных из 68 стран. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» сообщила директор фонда «Тотальный диктант», член Совета по русскому языку при Президенте РФ Ольга Ребковец.

«Сейчас активно ведется подготовка к диктанту. Мы готовы будем принять более 250 тыс. участников на очных площадках и в режиме онлайн. В прошлом году “Тотальный диктант” написали 200 тыс. 234 человека. Мы готовы к увеличению масштабов акции и ожидаем привлечение новых участников», – рассказала спикер.

В этом году к акции присоединились такие страны, как Венгрия и Катар, отметила Ребковец. «Города – Будапешт, Копенгаген, Юрмала, Доха, Инчхон», – добавила она.

Руководитель проекта напомнила, что одним из новшеств акции этого года стал выбор столицы «Тотального диктанта», который уже состоялся. «Заявки от городов принимали с осени 2017 года. Всего заявки подали 16 городов, в том числе 15 российских и один зарубежный – Таллин. По результатам народного голосования в финал вышли Владивосток, Иркутск, Красноярск, Тюмень, Таллин. Столицей стал Владивосток. Именно там будет организована центральная площадка акции и в этот город поедет автор текста диктанта 2018 года – уроженка Казани Гузель Яхина», – проинформировала она.

«”Тотальный диктант” мотивирует изучение русского языка. Акция призвана показать, что грамотность – это важная компетенция, поскольку деятельность практически каждого из нас связана с созданием и интерпретацией текстов. Кроме того, стараемся превратить акцию в настоящий праздник русского языка», – пояснила спикер важность проекта.

Где бы человек ни находился, он имеет возможность приобщиться к этой акции, подчеркнула она. «Диктант можно будет написать в 8.00, 11.00 и 14.00 по московскому времени», – заключила Ребковец.