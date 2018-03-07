Депутат Муслюмовского района с супругой подозреваются в краже 4,7 млн бюджетных рублей

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Депутат совета сельского поселения и сотрудник исполкома Муслюмовского района подозреваются в мошенничестве, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, депутат Игорь Бубеков, будучи директором и учредителем ООО «Тимерче» и ООО «ЭлектроАрматура» вместе со своей супругой Наилей – председателем финансово-бюджетной палаты районного исполнительного комитета похитили бюджетные средства, выделенные на изготовление арочного и вантового мостов для набережной реки Ик в Муслюмово.

Для этого в августе 2016 года Бубеков силами подконтрольных организаций изготовил мосты и предоставил заказчику документы с ложной информацией о затратах. Его супруга подготовила фиктивные документы по контрактам и проведению аукционов, лидером которых стало МУП «Хозяйственное обеспечение». На счет МУП поступило свыше 5,9 млн рублей, а в ноябре эти средства незаконно перечислили на счета предприятий Бубекова.

Факт хищения удалось установить в феврале этого года. Согласно расчетам, фактическая стоимость вантового моста составляет 694 тысячи рублей, а арочного – 411 тысяч.

Свою причастность к совершению преступления супруги признали. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Превышение служебных полномочий» и «Пособничество в превышении служебных полномочий».