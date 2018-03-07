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Здоровье и среда

Около 500 жителей Бугульмы заболели ОРВИ на прошлой неделе

7 марта 2018, 12:10

Случаев гриппа не зарегистрировано.
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). За прошедшую неделю в Бугульме и Бугульминском районе зарегистрировано 477 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, пишет «Бугульминская газета».

Этот показатель в три раза ниже эпидемического порога. Однако на прошедшей неделе, 26 февраля — 4 марта, пациентов с ОРВИ стало на 60 процентов больше, чем на предыдущей неделе, 19 — 25 февраля.

Большинство заболевших — дети и подростки до 18 лет, сообщает местный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ.

Случаев гриппа не зарегистрировано.


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