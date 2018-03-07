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Происшествия

В Челнах после столкновения «БМВ» и «ГАЗели» пассажирку иномарки увезли в больницу

7 марта 2018, 11:59

Авария произошла напротив дома №27 по улице Машиностроительная.
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(Набережные Челны, 7 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах после столкновения «БМВ» и «ГАЗели» пассажирку иномарки увезли в больницу, сообщили в местной Госавтоинспекции.

Водитель иномарки столкнулся с грузовым автомобилем при повороте на прилегающую территорию дома №27 по улице Машиностроительная минувшим днем. 

В результате аварии 31-летней пассажирке «БМВ» понадобилась помощь медиков. С сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота пострадавшую увезли в больницу.


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