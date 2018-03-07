(Набережные Челны, 7 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах после столкновения «БМВ» и «ГАЗели» пассажирку иномарки увезли в больницу, сообщили в местной Госавтоинспекции.
Водитель иномарки столкнулся с грузовым автомобилем при повороте на прилегающую территорию дома №27 по улице Машиностроительная минувшим днем.
В результате аварии 31-летней пассажирке «БМВ» понадобилась помощь медиков. С сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота пострадавшую увезли в больницу.