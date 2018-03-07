КНИТУ выберет ректора 15 марта

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Выборы ректора КНИТУ пройдут на конференции работников и обучающихся КНИТУ 15 марта. Эта дата рекомендована на заседании ученого совета и будет рассмотрена в Минобрнауки России. Об этом сообщает Управление медиакоммуникаций КНИТУ.

До этого времени кандидатам на пост ректора предстоит встретиться с коллективами структурных подразделений университета, сообщил председатель комиссии по выборам ректора, заместитель директора по безопасности проектного института «Союзхимпромпроект» КНИТУ Анвар Мухаметзакиров.

График проведения встреч и программы кандидатов опубликованы на сайте университета в разделе «Выборы ректора».