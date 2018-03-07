Правительство РФ утвердило план мероприятий по развитию биотехнологий

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий по развитию биотехнологий и генной инженерии на 2018 — 2020 годы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства России.

План, которым предусматривались мероприятия до 2018 года, выполнен, говорится в справке к документу.

Новый план принимается для развития внутреннего спроса, производства, экспорта биотехнологической продукции, а также формирования условий для развития технологий, применяемых в промышленности.



Планируется дальнейшее развитие в сфере биомедицины и биофармацевтики, сельскохозяйственных и промышленных биотехнологий, биоэнергетики, лесных и экологических биотехнологий, а также генной инженерии.

Министерство экономического развития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями, указанными в плане, должны будут представлять в Правительство РФ ежегодный отчет о ходе реализации плана.