Американские ученые испытывают новые препараты от ожирения

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Ученые из Института биологических исследований Солка (Калифорнийский университет в Сан-Диего, США) испытывают новые эффективные препараты от ожирения, сообщает Naked Science.

Рабочие вещества этих препаратов, обозначенные как «516» и «14», оказывают на организм человека такой же эффект, что и физические упражнения. Вещество «516» активирует гены, отвечающие за сжигание жиров в мышечных клетках. А вещество «14» помогает клеткам организма расщеплять углеводы для получения энергии.

Эти обменные процессы в организме человека можно ускорить и естественным путем. Но тогда нужно будет прибегнуть к физическим нагрузкам, а ведь часть страдающих от ожирения не может заниматься физическими упражнениями из-за состояния здоровья. Таким людям и призваны помочь новые препараты.

Помимо борьбы с лишним весом, новые препараты помогут при лечении ряда заболеваний. Вещество «516» ученые надеются применять при миодистрофии Дюшенна — генетическом заболевании, при котором человек очень слаб и ему трудно двигаться, причем все это прогрессирует со временем. Кроме того, новый препарат можно использовать при боковом амиотрофическом склерозе и болезни Паркинсона.

Вещество «14» может помочь диабетикам: опыты на мышах показали, что его использование улучшает восприимчивость организма к глюкозе и существенно уменьшает массу тела.

Напомним, что ученые считают ожирение одной из главных проблем человечества, которая наносит огромный урон здоровью людей. При этом масштабы распространения проблемы очень велики: в Мексике, например, от этого заболевания страдает около трети населения. Примерно столько же людей с ожирением живет в США.

При таких темпах распространения ожирения, к 2025 году от него будет страдать примерно 20 процентов населения Земли, полагают ученые.