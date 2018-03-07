Аэропорт «Бегишево» за месяц увеличил перевозку пассажиров на 10 процентов

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Пассажиропоток аэропорта «Бегишево» за февраль составил 43 тыс. 860 человек, что на 10 процентов больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Лидерами среди авиакомпаний по объему перевозок в феврале стали «Аэрофлот», «Сибирь» и «Победа». Вместе они перевезли 37 тыс. 910 человек, или 86 процентов от общего пассажиропотока аэропорта за месяц.

В феврале открылись продажи на рейсы летнего расписания. В частности, запущена продажа билетов из «Бегишево» в Сочи, Анапу, Симферополь. Также стартовали продажи на новый рейс в Санкт-Петербург. На международном направлении открыты продажи билетов на курорты Турции (Даламан, Анталья) и Туниса (Монастир).

«В марте также ожидается рост пассажиропотока в связи с открытием новых рейсов: с 6 марта стартуют прямые перелеты в Екатеринбург и Минеральные Воды, а 27 марта откроется регулярный рейс в Санкт-Петербург», – говорится в сообщении пресс-службы.

В прошедшем месяце аэропорт стал серебряным призером в номинации «Лучший аэропорт 2017» в категории «Международный аэропорт с пассажиропотоком до 2 млн пассажиров в год» Национальной выставки NAIS-2018.

