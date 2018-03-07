Порнозвезда подала в суд на Трампа

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Порноактриса Стефани Клиффорд, известная как Сторми Дэниелс, подала в суд на Президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию NBC.

Клиффорд требует признать недействительным соглашение, обязывающее ее хранить в тайне интимную связь с Дональдом Трампом, которая имела место более 10 лет назад.

Глава США не подписал договор о неразглашении, хотя она сама, ее адвокат и адвокат президента сделали это, утверждает порнозвезда.

Актриса представила оригиналы документа и приложения к нему, датированные октябрем 2016 года. Клиффорд получила от юрисконсульта Трампа Майкла Коэна 130 тыс. долларов. В обмен женщина обязалась не раскрывать конфиденциальные данные о миллиардере и его любовницах.

Истец обвиняет юрисконсульта в том, что он пытался через суд принудить ее соблюдать соглашение и не давать интервью СМИ.