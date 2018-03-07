Все новости Татарстан Россия

В мире

Порнозвезда подала в суд на Трампа

7 марта 2018, 11:20

Актриса требует аннулировать соглашение, обязывающее ее хранить в тайне интимные отношения с Президентом США.
Стал известен представитель России на инаугурации Трампа
Дональд Трамп назначит новым госсекретарем США главу ExxonMobil
Выборщик из Техаса отказался голосовать за Трампа
Трамп отказался от президентской зарплаты
Путин поздравил Трампа с победой на выборах Президента США

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Порноактриса Стефани Клиффорд, известная как Сторми Дэниелс, подала в суд на Президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию NBC.

Клиффорд требует признать недействительным соглашение, обязывающее ее хранить в тайне интимную связь с Дональдом Трампом, которая имела место более 10 лет назад.

Глава США не подписал договор о неразглашении, хотя она сама, ее адвокат и адвокат президента сделали это, утверждает порнозвезда.

Актриса представила оригиналы документа и приложения к нему, датированные октябрем 2016 года. Клиффорд получила от юрисконсульта Трампа Майкла Коэна 130 тыс. долларов. В обмен женщина обязалась не раскрывать конфиденциальные данные о миллиардере и его любовницах. 

Истец обвиняет юрисконсульта в том, что он пытался через суд принудить ее соблюдать соглашение и не давать интервью СМИ.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter