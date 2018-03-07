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Второй за несколько дней крупный метеорит пролетел над Уралом

7 марта 2018, 11:02

Несмотря на облачность и метель, яркость вспышки болида превосходила свечение полной Луны.
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Вчера вечером над южной частью Уральского федерального округа (УрФО) пролетел метеорит, сообщает ТАСС.  

Визит космического гостя был зафиксирован фото- и видеокамерами участников проекта уральской болидной сети. «Поздним вечером 6 марта произошла вспышка яркого болида, которая была видна на большой территории несмотря на плотную облачность и метель. Яркость вспышки была сравнима с полной Луной или даже превышала ее», — рассказал один из наблюдателей Илья Янковский.  

Скорее всего, болид пролетел над Челябинской областью. Его скорость и возможное место падения фрагментов пока не определены.  

Кстати, это уже второй космический объект, наблюдаемый в УрФО за последние несколько дней: ночью 3 марта болид осветил небо над Екатеринбургом. «Такие яркие болиды — редкость в Екатеринбурге, их появление случается раз в несколько лет. Он не упал на Землю, а сгорел в атмосфере, озарив небо очень яркой вспышкой», — рассказал инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.  

Напомним, что уральская болидная сеть создана учеными для получения точных данных о полетах метеоритов над УрФО. В нескольких точках на территории Урала установлены фото- и видеокамеры, фиксирующие явления, которые происходят в атмосфере. По сделанным с их помощью наблюдениям можно определить скорость и траекторию объектов.    

 


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