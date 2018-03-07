Женщины в России готовы зарабатывать меньше мужчин

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Россиянки готовы в среднем зарабатывать на треть меньше мужчин, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование «Avito Работа»

В первые два месяца 2018 года жительницы России в среднем ожидали получить заработную плату 21,7 тысячи рублей. Это на 36,2 процента меньше суммы, на которую претендуют мужчины.

Больше всего «женских» резюме размещено в категории «Бухгалтерия, финансы» — 93,6 процента от всех резюме по стране. Меньшей популярностью у россиянок пользуются разделы «Образование, наука», «Административная работа», «Домашний персонал», «Медицина и фармацевтика»

В основе исследования более 600 тысяч резюме, которые опубликованы на площадке «Avito Работа».