Росгвардейцы задержали челнинца, «заминировавшего» павильон с шаурмой

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Росгвардейцы задержали 55-летнего челнинца за ложный донос о бомбе, сообщает пресс-служба Росгвардии Татарстана.

Из дежурной части УМВД в ОВО по Челнам поступила информация о том, что неизвестный сообщил по телефону о бомбе, заложенной на одной из остановок общественного транспорта в киоске «Шаурма».

К месту происшествия немедленно отправились росгвардейцы и полицейские. При осмотре павильона правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов, адрес звонившего был оперативно установлен.

Задержанный мужчина рассказал, что накануне событий он выпил, после чего его потянуло на приключения. Тогда челнинец позвонил на единый номер вызова экстренных служб 112 и сообщил о заложенном взрывном устройстве.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное донесение об акте терроризма».