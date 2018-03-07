Среди жертв авиакатастрофы Ан-26 было два уроженца Татарстана

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). В списке погибших во время крушения российского самолета Ан-26 в Сирии были два уроженца Татарстана. Список жертв авиакатастрофы появился на авиационном тематическом ресурсе ForumAvia.

Среди погибших, по данным ресурса, значатся Басиров Руслан Маратович 1992 года рождения, уроженец Казани, а также Питимиров Дмитрий Иванович 1994 года рождения, уроженец села Старое Узеево Аксубаевского района.

На борту потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим Ан-26 находились шесть членов экипажа и 33 пассажира, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Семьям погибших будет оказана необходимая помощь и поддержка. Предварительной причиной авиакатастрофы в Минобороны РФ назвали техническую неисправность.