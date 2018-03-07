ФПИ отработал технологию жидкостного дыхания

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Фонд перспективных исследований (ФПИ) разработал систему жидкостного дыхания, благодаря которой подводники могут избежать декомпрессионной болезни, пишут «Известия».

Жидкостное дыхание могут использовать не только подводники. Технология может применяться при лечении ряда заболеваний и травм легких, а также при необходимости быстрого охлаждения организма.

Не так давно разработка была представлена общественности: таксу погрузили в насыщенную кислородом жидкость. Несмотря на неоднозначную реакцию общества, здоровью животного не было нанесено никакого вреда. Собаку забрал к себе заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин. Все животные, участвующие в экспериментах, живы и находятся под наблюдением специалистов.

После создания соответствующего оборудования жидкостное дыхание будет исследовано и на людях.

Другая известная разработка ФПИ — антропоморфный робот Федор, которого можно использовать в опасных для человека условиях. Его технологии «Роскосмос» применит для создания робота-испытателя космического корабля «Федерация». «Росатом» также проявил интерес к Федору: робота можно будет использовать при утилизации ядерных отходов.

Спектр исследований ФПИ достаточно широк: от проектов, связанных с подводными необитаемыми аппаратами, и беспилотного атмосферного спутника «Сова» до создания очков дополненной реальности для контроля сборки автомобилей и технологий квантовой связи.