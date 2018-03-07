Александр Розенбаум в Бугульме поработал на скорой

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Заслуженный артист России, народный артист РФ Александр Розенбаум в своем Instagram`e рассказал, что побывал в Бугульме. Он поделился с подписчиками снимками на фоне местных достопримечательностей, а также показал интересное видео.



На ролике запечатлен артист в одежде фельдшера с двумя коллегами. «Вот так я приехал в Бугульму. Думаю, да ну эти песни! Пойду-ка я с девчонками на линию съезжу, пару вызовов сделаю, а там посмотрим. Может, и спою!», – говорит певец на видео.



Поклонники тут же заинтересовались, какова была реакция пациентов на звезду. Другие выразили восхищение: «Класс. Я там родилась. Хорошие люди, хороший город», «Вот где настоящая Россия», – пишут пользователи.



Советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор и актер Розенбаум родился в семье врачей и пошел по их стопам. В 1974 году окончил Первый медицинский институт в Ленинграде и стал работать в скорой помощи врачом. Его специализация — анестезиология и реаниматология. Параллельно с этим он занимался музыкой, выступал в институте на «капустниках», писал песни, а в 1980 году ушел на профессиональную эстраду.

В Бугульме у певца была насыщенная программа. Он также встретился с мэром – Линаром Закировым: «Мой старый, старый друг, ныне глава Бугульмы – Линар Закиров. Спасибо ему за встречу и чудесную экскурсию», – подписал фото музыкант. На другом снимке он также отметил, что в городе выпало очень много снега: «Снега России. Бугульма», – написал поэт.