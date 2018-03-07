ЦБ намерен ужесточить регулирование потребительских займов

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). С 1 мая этого года Центробанк намерен ужесточить регулирование потребительских кредитов, сообщает РБК.

Ввведение новых мер ЦБ связывает с ускорением роста в этом сегменте кредитования.

Так, ЦБ хочет применить новую шкалу коэффициентов риска по потребительским кредитам: коэффициент риска 1,1 процента будет установлен для ссуд с полной стоимостью кредита (ПСК) 15 — 20 процентов, и 1,2 процента для потребительских кредитов с ПСК 20-25 процента. Эти меры будут применяться к кредитам, выданным после 1 мая 2018 года.

По данным ЦБ, темпы прироста ссудной задолженности за 12 месяцев составили 12,6 процента по данным на 1 февраля.

«В 2018 году темпы роста ссудной задолженности продолжат увеличиваться. В условиях опережающего роста задолженности над доходами населения повышается долговая нагрузка населения, которая уже сейчас находится на относительно высоком уровне», — говорится в сообщении регулятора.

ЦБ напомнил, что на фоне роста структурного профицита ликвидности и замедления инфляции происходит снижение ключевой ставки ЦБ (на 2,5 процента с начала 2017 года) и рыночных процентных ставок.

«В условиях более низкой стоимости привлеченных средств кредитных организаций тот же уровень ПСК отражает более высокий уровень кредитного риска заемщика», — сообщил регулятор.

При этом ЦБ отметил, что сохранение предыдущей шкалы коэффициентов риска могло бы привести к ослаблению регулирования.