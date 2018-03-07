Инвестиции пяти новых резидентов ТОР «Нижнекамск» составят 3 млрд рублей

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Инвестиционный совет территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Нижнекамск» одобрил проекты пяти резидентов, сообщает пресс-служба мэрии Нижнекамска.

«Каталог инвестпроектов Нижнекамска пополнился пятью проектами, благодаря которым будет создано порядка 500 рабочих мест. Общий объем инвестиций, который привлекут для их реализации, составит более 3 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Инвестиционный совет одобрил проекты таких компаний, как текстильная фабрика «Микроволокно» (производство синтетической пряжи сверхтонких волокон), ООО «Русский ветер» (производство компонентов ветроэнергетических установок), «КЭР- холдинг» (создание производства компонентов для капитального ремонта газовых турбин), ООО «Камэнергостройпром» (выпуск композитной арматуры) и ООО «Метакам» (создание комплектующих для контрольно- измерительных приборов и аппаратуры).

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановления о создании ТОР «Чистополь», «Нижнекамск» и «Зеленодольск» в декабре прошлого года. Ранее статус ТОР получил город Набережные Челны. Таким образом, статус ТОР имеют четыре из семи моногородов Татарстана.