В КФУ 24 марта пройдет организованная «Яндексом» контрольная по математике

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). В Казанском федеральном университете 24 марта с 12:00 до 13:00 пройдет организованная «Яндексом» контрольная по математике «Что и требовалось доказать», сообщает ТАСС.

Ежегодная контрольная проводится в 4-й раз. Она будет состоять из 10 задач, для решения которых хватит знаний из школьного курса по математике, поэтому участвовать смогут все желающие. Задачи можно решать и в вузе, и дома — в онлайн-режиме. Чтобы пройти контрольную в КФУ, необходимо заранее зарегистрироваться.

В интернете задания контрольной опубликуют одновременно с ее началом в вузе — в полдень. А вот решать их можно будет в любое удобное время. На выполнение заданий отведен один час. Кстати, на этот раз размещенные в интернете задания перевели на английский язык, чтобы проверить свое знание математики могли и иностранцы.

«За магией передовых компьютерных технологий стоит математика. Чем быстрее она развивается, тем стремительнее развивается и IT-сфера», — уверена гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина.

«Математические традиции в Казанском университете сильны. Сейчас в нем создан международный математический центр — таких в России только два. Кроме того, в КФУ открывается региональный математический центр — один из четырнадцати в РФ. Каждый из нас — немного математик, поэтому мы и помогаем „Яндексу“ с проведением контрольной», — говорит директор Института математики и механики им. Н. И. Лобачевского КФУ Максим Храмченков.

Напомним, что в прошлом году контрольную «Что и требовалось доказать» в Казани решало 328 человек. 118 из них получили «пятерки», 72 — «четверки» и 66 — «тройки». Это был лучший результат среди крупных российских городов. Всего контрольную решало более 20 тыс. любителей математики из РФ, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран.

Чтобы как следует подготовиться к контрольной, можно потренироваться: на сайте проекта «Что и требовалось доказать» есть ее тестовая версия и задачи прошлых лет.