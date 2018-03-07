В России могут ввести ответственность за кибербуллинг

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). В России могут ввести ответственность за травлю в соцсетях и общественных местах, сообщает «Газета.Ru».

С соответствующим предложением в КоАП России выступит Молодежный парламент при госдуме, в нижней палате парламента это предложение уже поддержали.

Председатель Молодежного парламента убеждена, что следует обязать администраторов соцсетей блокировать не только противоправный контент, но и сообщества, в которых распространяются материалы с целью унизить человека.

«Данные действия не попадают под понятие "оскорбление", так как совершаются не одним человеком, а группой. Они расцениваются как детская шалость, но мы все знаем, к чему это приводит», – заявила она.

Зампред комитета госдумы по информационной политике Андрей Свинцов считает, что ответственность за травлю в соцсетях должна наступать с 14 лет, а эффективными могут оказаться штрафы в размере до десяти тысяч рублей.