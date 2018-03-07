В здании суда в Германии пять человек отравились порошком из конверта

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). В здании суда в Ринтельне пять сотрудников почувствовали недомогание после того, как было открыто письмо с зеленым порошком, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, о произошедшем незамедлительно уведомили правоохранителей. На место прибыли несколько пожарных бригад и машин скорой помощи, а здание суда эвакуировали.

Пострадавшие жаловались на удушье и паническое состояние, медики оказали им помощь.

Какое вещество находилось в конверте, пока не известно. В настоящее время пробы вещества исследуют в мобильной лаборатории.