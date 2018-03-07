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Здоровье и среда

В 24 субъектах РФ превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу

7 марта 2018, 09:36

Высокая интенсивность циркуляции вирусов гриппа отмечена в 10 европейских странах.
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Порог по гриппу превышен на Крайнем Севере России, Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). На восьмой неделе 2018 года в 24 субъектах РФ превышен недельный эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сказано в сообщении Роспотребнадзора.

В 12 регионах через пороговые значения перевалили цифры среди детей в возрасте от нуля до двух лет. Что касается возрастной группы детей от трех до шести лет, то здесь превышение эпидпорога зафиксировано в 16 российских субъектах.

7 – 14-летние дети чаще всего болеют в 17 регионах, старше 15 лет – в 18 субъектах.

Кроме того, высокая интенсивность циркуляции вирусов гриппа отмечена в 10 европейских странах. Речь идет об Албании, Люксембурге, Чехии, Дании, Германии, Венгрии, Словакии, Швеции, Украине и Косове.


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