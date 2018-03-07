В 24 субъектах РФ превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). На восьмой неделе 2018 года в 24 субъектах РФ превышен недельный эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сказано в сообщении Роспотребнадзора.

В 12 регионах через пороговые значения перевалили цифры среди детей в возрасте от нуля до двух лет. Что касается возрастной группы детей от трех до шести лет, то здесь превышение эпидпорога зафиксировано в 16 российских субъектах.

7 – 14-летние дети чаще всего болеют в 17 регионах, старше 15 лет – в 18 субъектах.

Кроме того, высокая интенсивность циркуляции вирусов гриппа отмечена в 10 европейских странах. Речь идет об Албании, Люксембурге, Чехии, Дании, Германии, Венгрии, Словакии, Швеции, Украине и Косове.