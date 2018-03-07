Владимир Крамник может побороться за мировую шахматную корону

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Право сыграть в шахматном турнире претендентов получил 14-й чемпион мира Владимир Крамник, пишут «Известия».

Турнир пройдет в Берлине с 10 по 28 марта текущего года. Победитель сразится за мировую шахматную корону с норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном, который оставляет за собой звание чемпиона мира уже пять лет подряд.

В настоящее время Крамник готовится к соревнованиям.

Шахматисту невозможно полноценно тренироваться без использования компьютера, однако человеческий фактор более важен, считает гроссмейстер. «Добавить в процесс подготовки 20 процентов занятий с тренером — это самое важное, главный залог успеха», — подчеркнул он.

Через два или три года Крамник планирует завершить спортивную карьеру. «В России также есть таланты. Мы подготовим хорошую смену, в этом можно не сомневаться», — сказал гроссмейстер.