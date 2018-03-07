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Экс-игрок «Ак Барса» стал папой в четвертый раз

7 марта 2018, 08:40 , Фото: Instagram Алексея Морозова

Экс-игрок «Ак Барса» стал папой в четвертый раз Супруга бывшего хоккеиста и капитана казанского «Ак Барса» Алексея Морозова подарила мужу сына.
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Экс-игрок «Ак Барса» Алексей Морозов стал отцом в четвертый раз. Накануне он посвятил этому новый пост в своем аккаунте в Instagram.

«Спасибо тебе моя родная! За еще один прекрасный цветок нашей жизни! Здоровья тебе и нашему малышу! Ждем вас с нетерпением!», — написал бывший хоккеист и капитан казанского «Ак Барса» в соцсети.

Супруга Ирина подарила мужу сына. Ранее в их семье появились сын Никита, дочери Анастасия и Диана.

«Алексей,поздравляю Вас с рождением малыша! Очень рад за Вас! Хороший пример для всех нас подаете!», «Целая пятерка собирается», «Будущий капитан Ак Барса и неоднократный обладатель Кубка Гагарина в составе "Барсов"», — прокомментировали пост Морозова подписчики.

Морозов отыграл в «Ак Барсе» девять сезонов, после чего в мае 2013 года подписал двухлетний контракт с клубом ЦСКА. В августе 2014 года он сообщил, что завершает карьеру хоккеиста. Сейчас он является управляющим директором Молодежной хоккейной лиги.


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