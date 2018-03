(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). В Пенсильвании грузовой поезд протаранил цистерну с соляной кислотой, сообщает РИА Новости.

Авария произошла минувшим утром в округе Вашингтон. По предварительным данным, грузовик-цистерна перевозил более 22 тон раствора соляной кислоты.

В результате инцидента пострадали восемь человек, водитель грузовика госпитализирован. Жителей 15 близлежащих домов экстренно эвакуировали.

Scene outside Pittsburgh after train collides with tanker truck carrying 22 tons of hydrochloric acid. pic.twitter.com/AfdyDFp6HT