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В Пенсильвании грузовой поезд протаранил цистерну с соляной кислотой

7 марта 2018, 08:39 , Фото: соцсети

В Пенсильвании грузовой поезд протаранил цистерну с соляной кислотой В результате ДТП пострадали 8 человек, жителей 15 близлежащих домов экстренно эвакуировали.
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). В Пенсильвании грузовой поезд протаранил цистерну с соляной кислотой, сообщает РИА Новости.

Авария произошла минувшим утром в округе Вашингтон. По предварительным данным, грузовик-цистерна перевозил более 22 тон раствора соляной кислоты.

В результате инцидента пострадали восемь человек, водитель грузовика госпитализирован. Жителей 15 близлежащих домов экстренно эвакуировали.


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