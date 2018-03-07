В Калининграде задержан спонсор ИГ*

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). В аэропорту Храброво в Калининграде задержан участник ИГ* из России, сообщили «Известия».
По данным издания, мужчина состоит в террористическом сообществе «Джамаат Таухид валь-Джихад»,* чей лидер причастен к теракту в метро в Санкт-Петербурге.
Задержанный занимался финансированием террористической деятельности, а также помогал вербовщикам готовить новых членов к участию в боевых действиях в Сирии.
* ИГ, «Джамаат Таухид валь-Джихад» – террористические организации, запрещенные в Российской Федерации.