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Происшествия

В Калининграде задержан спонсор ИГ*

7 марта 2018, 08:29

Злоумышленник состоял в структурном подразделении организации, чей лидер причастен к теракту в метро Санкт-Петербурга.
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 (Казань, 7 марта, «Татар-информ»). В аэропорту Храброво в Калининграде задержан участник ИГ* из России, сообщили «Известия».

По данным издания, мужчина состоит в террористическом сообществе «Джамаат Таухид валь-Джихад»,* чей лидер причастен к теракту в метро в Санкт-Петербурге.

Задержанный занимался финансированием террористической деятельности, а также помогал вербовщикам готовить новых членов к участию в боевых действиях в Сирии.

* ИГ, «Джамаат Таухид валь-Джихад» – террористические организации, запрещенные в Российской Федерации.

 

 


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