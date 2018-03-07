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Экономика и финансы

СМИ: Наварро заменит Кона на посту экономического советника Президента США

7 марта 2018, 08:52

Трамп предлагал Наварро стать экономическим советником еще за месяц до своей инаугурации.
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Питер Наварро может стать главным экономическим советником Президента США Дональда Трампа вместо подавшего в отставку Гэри Кона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post (WP).

Дональд Трамп предлагал этот пост Наварро еще за месяц до своей инаугурации, в декабре 2016 года.

Сейчас Питер Наварро, которому 68 лет, является главой Национального совета по торговле при Белом доме. Он выступает за сокращение внешнеторгового дефицита страны, переход торговых отношений с Китаем на «справедливый и сбалансированный» уровень и пересмотр соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), заключенного с Канадой и Мексикой.

Наварро и бывший экономический советник Гэри Кон постоянно пикировались по разным экономическим и торговым вопросам, в том числе по введению пошлин на импорт стали и алюминия, пишет WP. На прошлой неделе Трамп объявил, что пошлины будут введены в ближайшие дни: они составят 25 процентов для стали и 10 процентов для алюминия из стран, поставляющих эту продукцию в США.

Кон посчитал эти меры ошибкой и старался убедить Трампа отказаться от них. После очередного разговора с Президентом США на тему пошлин на импорт алюминия и стали Кон объявил о намерении уйти в отставку, сообщают местные СМИ. Однако ни бывший экономический советник, ни Белый дом не признают, что причина ухода — спор из-за пошлин на сталь и алюминий.


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