Стала известна личность одного из погибших в крушении Ан-26 в Сирии офицера

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Одним из погибших в крушении российского самолета Ан-26 в Сирии оказался офицер Алексей Труфанов с Камчатки. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на губернатора края Владимира Илюхина.

Илюхин обратился к родным и близким погибшего со словами соболезнований. Он уточнил, что военнослужащий принадлежал эскадрильи отряда беспилотников 317-го отдельного смешанного авиационного полка, база которого находится Елизове. У офицера остались жена и дочь.

Ранее сообщалось о 27 погибших в авиакатастрофе у Хмеймима офицерах.