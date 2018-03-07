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Стала известна личность одного из погибших в крушении Ан-26 в Сирии офицера

7 марта 2018, 08:44

У офицера Алексея Труфанова с Камчатки остались жена и дочь.
Катастрофа российского Ан-26 в Сирии унесла жизни 27 офицеров

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Одним из погибших в крушении российского самолета Ан-26 в Сирии оказался офицер Алексей Труфанов с Камчатки. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на губернатора края Владимира Илюхина.

Илюхин обратился к родным и близким погибшего со словами соболезнований. Он уточнил, что военнослужащий принадлежал эскадрильи отряда беспилотников 317-го отдельного смешанного авиационного полка, база которого находится Елизове. У офицера остались жена и дочь.

Ранее сообщалось о 27 погибших в авиакатастрофе у Хмеймима офицерах.


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