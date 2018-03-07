США объяснили новые санкции в отношении КНДР убийством сводного брата Ким Чен Ына

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Применение химического оружия при убийстве в 2017 году сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына – Ким Чен Нама – стало причиной ввода новых санкций США в отношении КНДР. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

По данным Соединенных Штатов, Ким Чен Нама убили с помощью VX в Малайзии. Инцидент случился 13 февраля, а спустя девять дней информация о применении химоружия была подтверждена. Санкции начали действовать 5 марта.

На Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура напала девушка, бросившая ему в лицо платок с неизвестным веществом. Вскоре он умер.