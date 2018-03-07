(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Регина Шафиева). Сотрудники ГИБДД в Казани устроили облаву на водителей, не пропускающих «скорую». Городская Госавтоинспекция проводит профилактический рейд «Уступи дорогу».

Рейд стартовал с Оренбургского тракта. Колонна проедет по Танковой, Зорге, Гвардейской, Ершова, Сибирскому тракту и Халитова.





Особое внимание полицейские уделят водителям, которые не уступают дорогу пешеходам и автомобилям скорой помощи, с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом.

За такое нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей или лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

«Если человек неоднократно нарушал правила дорожного движения по данной статье, то материал будет направлен в суд для лишения его водительского удостоверения», – рассказала начальник отделения по Вахитовскому району ОГИБДД УМВД по Казани Алия Валиева.