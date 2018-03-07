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Найден способ читать чужую переписку во «ВКонтакте»

7 марта 2018, 07:47

Программист проанализировал соцсеть через платную версию сервиса SimilarWeb, и ему удалось просмотреть 300 самых популярных материалов сайта.
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Найден способ читать чужую переписку в соцсети «ВКонтакте». Его обнаружил анонимный SEO-разработчик Yoga2016, пишет Lenta.ru.

Программист проанализировал соцсеть через платную версию сервиса SimilarWeb, и ему удалось просмотреть 300 самых популярных материалов сайта. При этом возможность прочитать определенную переписку отсутствует, а выдается лишь случайная выборка пользователей.

По каким критериям программа выдает переписки, программист объяснить не смог. Некоторые пользователи очень популярны в соцсети, а ряд аккаунтов имеет по 50 друзей и демонстрирует слабую активность.


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