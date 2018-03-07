Глава разведки США назвал недостаточными санкции против России

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Существующие санкции США против России являются недостаточными, и в скором времени будет введен новый пакет. Об этом заявил директор американской Национальной разведки Дэн Коутс, сообщает «Интерфакс».

«Возможные дополнительные санкции находятся на стадии рассмотрения. И министр финансов (Стивен Мнучин – прим. Т-и) сообщал, что, если я правильно помню, объявит о части новых санкций, самое раннее, на следующей неделе», – отметил Коутс.

По его предположению, меры затронут 13 россиян, обвиненных Соединенными Штатами в хакерских атаках во время выборов Президента США.

Ранее глава Минфина США заявил, что работа над новыми санкциями ведется совместно с ФБР.