(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Мексиканский Лос-Кабос назван самым опасным городом мира в 2017 году. Рейтинг был составлен экспертами Гражданского совета по общественной безопасности и уголовной юстиции Мексики.

В Лос-Кабосе происходит 111 убийств на 100 тысяч человек, сообщает РИА «Новости».

На втором месте в списке расположилась столица Венесуэлы – город Каракас. Топ-3 замыкает мексиканский курортный город на побережье Тихого океана Акапулько.

В рейтинге обозначены 50 городов, в основном латиноамериканских. Чаще других фигурируют города Бразилии и Мексики.