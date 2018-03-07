Казань вошла в тройку лидеров России по числу иностранных туристов

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Казань по итогам прошлого года вошла в тройку лидеров России по числу иностранных туристов. Данные предоставило аналитическое агентство «ТурСтат».

Специалисты агентства составили рейтинг, проанализировав результаты данных об иностранном туризме в регионах РФ. На первом месте оказалась Москва, в которой побывали 4,8 млн туристов из-за рубежа. Второе место занял Санкт-Петербург с 3,8 млн иностранцев в 2017 году. В Казани побывали 185 тысяч иностранных туристов, и это третья позиция.

В целом Татарстан оказался в десятке российских регионов по популярности у иностранных туристов по итогам прошлого года. Республику посетили 278 тысяч человек.