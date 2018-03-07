Собчак назвала Жириновского клоуном на очередных дебатах

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Предвыборные дебаты на канале «Россия-1» вновь стали площадкой для конфликта двух кандидатов в Президенты РФ – журналистки и телеведущей Ксении Собчак и лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского, которого Собчак назвала клоуном. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам кандидата от партии «Гражданская инициатива», правила дебатов вынуждают ее приходить и стоять перед таким клоуном, как Жириновский, который оскорбляет ее и нападает на людей. Комментируя речь Собчак, Жириновский назвал ее «бомжем с улицы».

«Детей допустили до выборов...», – посетовал он.

До этих дебатов кандидаты поругались из-за родственников, а на первой встрече Собчак облила Жириновского водой.