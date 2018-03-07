УНИКС проиграл «Баварии» в Мюнхене

(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Первый матч ¼ финала Кубка Европы в Мюнхене с «Баварией» казанский УНИКС проиграл со счетом 75:83. Ответный матч в Казани пройдет 9 марта.

Получив хорошую практику с «Локомотивом-Кубанью», казанцы прилетели в Баварию с неплохим настроением. Напомним, что краснодарцы остаются единственной командой турнира, не потерпевшей ни одного поражения. «Бавария» в КЕ не проигрывает дома, 8 игр – 8 побед.

Да, это не футбольная «Бавария», баскетбольный клуб в Мюнхене был создан в 1946 году, и ему до славы футбольных одноклубников далеко. БК «Бавария» только трижды выигрывала чемпионат Германии в сезонах 1953 – 54, 1954 – 55, 2013 – 14гг. И два Кубка страны в 1968, 2018 гг. В еврокубках баварцы дебютировали в сезоне 1968 – 69 в Кубке обладателей кубков. А в 1974 году команда вылетела во вторую лигу, вернувшись в элитный дивизион только в 2011 году.

Напомним, что три последних чемпионата Германии выиграл «Бамберг», возглавляемый Андреа Тринкьери, который покинул УНИКС летом 2014 года ради немецкой команды, откуда его нынешней зимой уже уволили, поскольку команда скатилась на 8-е место в национальном первенстве.

Да, в нынешнем Кубке Европы баварцы выступают очень солидно, 14 побед при двух поражениях в Италии от «Реджи-Эмилии» в групповом турнире и в Турине от «Фиата» в топ-16. Ранее в этом турнире «Бавария» доходила максимум до четвертьфинала в 2016 и 2017 гг., на чем и останавливалась. В Евролиге мюнхенцы играли в 2013– 16, и только раз в 2016 году дошли до топ-16.

Канадский форвард УНИКСа Мелвин Эджим в своем недавнем блоге на сайте Кубка Европы отметил как раз успешные домашние выступления баварцев, а также их ровный состав. «11 человек в ротации, глубокий состав, очень хорошие исполнители. “Бавария” – домашняя команда, 8-0, но и мы умеем играть на выезде, вспомним игру в Лиможе. У нас есть характер. И я не думаю, что мы полностью реализовали свой командный потенциал. Самое время показать его», – метко заметил Эджим.

В чемпионате Германии «Бавария» уверенно лидирует, 22 победы при одном поражении. В последнем туре 4 марта мюнхенцы обыграли на выезде «Людвигсбург» (90:73). Гостей «Бавария» принимает в Audi Dome Arena, расположенной в Sendling-Westpark. Это символично, именно здесь в 1972 году сборная СССР впервые выиграла Олимпиаду, одолев сборную США. Зал вмещает 6700 человек. Ранее команды ни разу не встречались.

«УНИКС – очень интересная команда с отличными легионерами, игравшая в Евролиге в прошлом сезоне и по праву считающаяся ныне одним из фаворитов Кубка Европы. Мы хотим использовать опыт наших прошлогодних игр с “Малагой”, и нам нужна поддержка фанов в Audi Dome», – отметил исполнительный директор «Баварии» Марко Пешич.

Саша Джорджевич (гражданин Испании), главный тренер «Баварии» добавил: «Мы не загадываем далеко, но УНИКС точно один из кандидатов на победу в турнире, сильный оппонент. У Казани атлетичная команда, с амбициями, мечтающая вернуться в Евролигу. Играющий третий сезон в УНИКСе Колом разгоняет команду, отмечу “больших” Ласме и Эджима, последний стал чемпионом Италии в прошлом сезоне в рядах “Венеции”, у них большой опыт. Лишь показав лучшую игру, мы сможем одолеть Казань».

«Мы очень хотим сделать шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном. И для начала пройти в полуфинал. Мы готовы к борьбе и сделаем все возможное, чтобы воплотить в жизнь наши мечты», – сказал капитан «Баварии», 33-летний защитник Антон Гавел (гражданин ФРГ).

Да, состав «Баварии» очень ровный, с сербским акцентом – форварды Владимир Лучич, Милан Мачван, защитник Стефан Йович плюс боснийский форвард Амар Гегич и «немец» (по паспорту) Нихад Дедович, всего четверо американцев. 17 игроков в заявке.

«Это будет очень сложная игра на выезде против очень сплоченной команды. Возможно, это одна из самых слаженных команд Еврокубка, которую действительно сложно остановить. Нам нужны максимум концентрации и энергии на игру и, конечно же, принимать правильные решения в нападении. Главное, остановить их игру в движении мяча, в этом они очень опасны. У нас не так много времени было на подготовку, но мы едем в Мюнхен, чтобы биться», – отметил главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис.

Антон Понкрашов, защитник УНИКСа: «На этом этапе уже не осталось слабых соперников. У наших соперников сербский тренер, который возглавляет национальную сборную. Что само по себе значит, что команда дисциплинирована. Будут играть жестко и под давлением. У нас не так много времени, чтобы подготовиться, но мы используем это время с умом и постараемся показать наш уровень баскетбола».

В первой четверти, а матч гости начали в таком составе: Мелвин Эджим, Кино Колом, Стефан Ласме, Трентон Локетт и Евгений Колесников, казанцы предпочитали атаковать из-за дуги. Ведь «Локомотиву» удалось забить 16 трехочковых. Но за первые 10 минут гости реализовали лишь два дальних броска, Эджим сделал таким образом счет 3:3, а Колом впервые вывел УНИКС вперед, 5:6 через две с половиной минуты после начала матча. Вышел на замену Джамар Смит и в третий раз изменил счет в пользу гостей, 7:8. А вот затем оборона УНИКСа раз за разом стала пропускать броски из-под кольца. Постепенно «Бавария» вышла вперед на 5 очков, 15:10, выходит на замену Антон Понкрашов. Дважды подряд с привычной точки забивает Ласме, 15:14. Тренерский штаб УНИКСа бросает в бой Мориса Ндура, Данило Анджушича и Андрея Кощеева. Четверть за хозяевами, 19:15.

Во втором периоде гости внесли коррективы в свою защиту, что сразу принесло свои плоды. Вели баварцы 7 очков, 23:16, и получили в ответ шесть безответных очков, 23:22. Наконец после трехочкового Колома казанцы снова выходят вперед, 24:25, Колесников из-под кольца точен, 24:27. В концовке партии не без помощи судей хозяева возвращают себе преимущество, 31:29. За 10 секунд до большого перерыва забивает из-за дуги Колесников, 31:32, но за 0,1 секунды арбитры усмотрели фол у Ласме. Так что за счет штрафных «Бавария» ушла на большой перерыв лидером, 33:32. Статистика по итогам двух четвертей красноречива. Под кольцом все ровно, 19-18 счет подборов. Немцы из-за дуги пока не попадают, смазав все 11 попыток, гости реализовали 4 из 13. Перехваты 2-3, потери 6-4, но средние броски немцы реализуют с процентом 71, хозяева – 39. Это ключевые цифры первой половины.

Старт третьей четверти остался за хозяевами, гости три с половиной минуты не могут набрать ни одного очка – 38:32. Пока не попал из-за дуги Колом. Но в трехсекундной зоне «Бавария» продолжает доминировать, даже несколько раз «парашюты» проходили у хозяев. Так в середине четверти немцы ведут уже 10 очков, 45:35. Выходит на замену Владислав Трушкин, одолевший в партере в борьбе за мяч американского защитника «Баварии» Джареда Каннингема, получившего за грубый прием неспортивный фол. Это эпизод добавил казанцам настроения. Следующие две минуты забивали только гости, 45:41. Но впервые в матче хозяева реализуют два трехочковых, 53:46. Правда, и Понкрашов забивает две «трехи» подряд, причем первую едва ли не одной рукой с отклонением, шальное попадание. 55:52 по итогам трех четвертей.

И в последней четверти гости предпочитали атаковать издали, постоянно промахиваясь со средней дистанции и из-под кольца. В итоге процент попаданий двухочковых бросков и стал решающим, 75 у хозяев, 32 у гостей. «Бавария» продолжала успешно атаковать из трехсекундной зоны. Вновь хозяева ведут 10 очков, 64:54. И вновь УНИКСу удается хороший рывок за счет трехочковых бросков – 67:64 после дальнего попадания Смита за 3-12 до конца. Но на большее гостей не хватило, хотя за 1-38 до конца отставание было невелико, 76:70. 13-я по счету «треха» от рук Смита только улучшила его личную статистику, 81:75, играть то оставалось всего 20 секунд. «Бавария» повела в серии до двух побед, 1-0.

Ответный матч в серии до двух побед состоится в Казани 9 марта.

«Бавария» (Мюнхен, Германия) – УНИКС (Казань, Россия) – 83:75 (19:15, 14:17, 22:20, 28:23).

Самые результативные: «Бавария» - Букер (16), Лучич (14), Каннингем (14): УНИКС – Колом (22), Смит (13), Колесников (11).