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Президент Татарстана с рабочей поездкой посетит Самару

7 марта 2018, 07:11 , Фото: prav.tatarstan.ru

Президент Татарстана с рабочей поездкой посетит Самару Рустам Минниханов примет участие в заседании наблюдательного совета АСИ под председательством Президента России.
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня с рабочей поездкой посетит Самару. Об этом сообщается на официальном интернет-портале Правительства РТ.

Основная цель поездки – участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Оно пройдет под председательством Президента России Владимира Путина.

Ожидается, что на заседании будут подведены итоги работы АСИ за шесть лет и состоится презентация новых инициатив, реализация которых предполагается в 2018 году.

В частности, здесь обсудят проект «Билет в будущее». Масштабная программа, о запуске которой Владимир Путин объявил в своем послании Федеральному Собранию РФ, направлена на раннюю профориентацию российской молодежи.


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