Президент Татарстана с рабочей поездкой посетит Самару

(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня с рабочей поездкой посетит Самару. Об этом сообщается на официальном интернет-портале Правительства РТ.

Основная цель поездки – участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Оно пройдет под председательством Президента России Владимира Путина.

Ожидается, что на заседании будут подведены итоги работы АСИ за шесть лет и состоится презентация новых инициатив, реализация которых предполагается в 2018 году.

В частности, здесь обсудят проект «Билет в будущее». Масштабная программа, о запуске которой Владимир Путин объявил в своем послании Федеральному Собранию РФ, направлена на раннюю профориентацию российской молодежи.