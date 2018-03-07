(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Основной характеристикой татарского менталитета является трудолюбие. Свое мнение в интервью ИА «Татар-информ» рассказал владелец холдинга «Русский Стандарт» Рустам Тарико.

«Второе — скромность. Это помогает построить правильные отношения с коллективом и партнерами», — отметил он.

Кроме того, татары очень ответственны и предприимчивы, что все вместе дает хорошие конкурентные преимущества, считает глава «Русского Стандарта».

«Культура человека не меняется, она заложена с детства. Я свое детство, к счастью, провел в Татарстане, и я думаю, что все классические черты татарского характера я сохранил», — добавил Рустам Тарико.