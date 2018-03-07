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Экономика и финансы

Рустам Тарико: Буинский спиртзавод — единственный завод в стране, работающий на родниковой воде

7 марта 2018, 09:00

Ранее никто не предполагал, что рядом с производством можно найти родники, сообщил глава «Русского Стандарта».
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Буинский спиртзавод является единственным предприятием в стране, которое работает на родниковой воде. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» заявил владелец холдинга «Русский Стандарт» Рустам Тарико. 

«Я очень горжусь Буинским спиртзаводом и благодарен Правительству Татарстана за то, что они в свое время мне его продали. Предприятие воплотило в жизнь большое количество уникальных научных разработок, как в самом производстве спирта, так и в уникальности воды, которую мы используем», — отметил он. 

Ранее никто не предполагал, что мы найдем рядом с Буинском родниковую воду. Более того, в Министерстве экологии и природных ресурсов считали, что там найти родниковую воду невозможно, сообщил Рустам Тарико. «А я нашел и даже в двух местах», — добавил он.


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