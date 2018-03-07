(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Буинский спиртзавод является единственным предприятием в стране, которое работает на родниковой воде. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» заявил владелец холдинга «Русский Стандарт» Рустам Тарико.

«Я очень горжусь Буинским спиртзаводом и благодарен Правительству Татарстана за то, что они в свое время мне его продали. Предприятие воплотило в жизнь большое количество уникальных научных разработок, как в самом производстве спирта, так и в уникальности воды, которую мы используем», — отметил он.

Ранее никто не предполагал, что мы найдем рядом с Буинском родниковую воду. Более того, в Министерстве экологии и природных ресурсов считали, что там найти родниковую воду невозможно, сообщил Рустам Тарико. «А я нашел и даже в двух местах», — добавил он.