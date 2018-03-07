На Буинском спиртовом заводе планируют продолжить модернизацию

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). На Буинском спиртзаводе планируют продолжить модернизацию. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал владелец холдинга «Русский Стандарт» Рустам Тарико.

«Это один из моих любимых заводов, (а их у меня десять). Когда мы его купили, он уже был в хорошем состоянии, а после модернизации, я считаю, он стал одним из самых лучших заводов по производству спирта в стране», — отметил он.

На заводе применяются самые современные технологии, что позволяет получить спирт очень высокого качества. Несмотря на это, мы планируем продолжить модернизацию как Буинского спиртового завода, так и других наших производственных площадок, так как технологии не стоят на месте, сообщил Рустам Тарико. «Сейчас, например, в Санкт-Петербурге работает специалист из Великобритании, с которым мы консультируемся относительно дальнейшего усовершенствования технологического процесса», — добавил он.