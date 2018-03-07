Ученые США нашли причину развития рака молочной железы

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Ученые Университета Северной Каролины в США выявили механизм развития метастазирующей формы рака молочной железы. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт MedicalXpress.

Исследователи проверили активность различных участков ДНК в образцах первичной опухоли и метастазах. В исследовании приняли участие 16 пациенток. По его итогам выяснилось, что вторичные очаги опухоли образуются при миграции не одной, а целых сгустков раковых клеток.

Итоги исследования говорят о том, что при лечении опухоли в приоритете должно быть использование комбинированной терапии, которая направлена на различные популяции злокачественных клеток в новообразовании.