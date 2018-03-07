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Здоровье и среда

Ученые США нашли причину развития рака молочной железы

7 марта 2018, 00:13

Исследователи проанализировали активность различных участков ДНК в образцах первичной опухоли и метастазах у 16 пациенток.
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Ученые Университета Северной Каролины в США выявили механизм развития метастазирующей формы рака молочной железы. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт MedicalXpress.

Исследователи проверили активность различных участков ДНК в образцах первичной опухоли и метастазах. В исследовании приняли участие 16 пациенток. По его итогам выяснилось, что вторичные очаги опухоли образуются при миграции не одной, а целых сгустков раковых клеток. 

Итоги исследования говорят о том, что при лечении опухоли в приоритете должно быть использование комбинированной терапии, которая направлена на различные популяции злокачественных клеток в новообразовании.


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