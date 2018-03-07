Гости из Перми ознакомились с информатизацией социальной сферы в РТ

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Заместитель министра информатизации и связи РТ Азат Мугинов с делегацией Министерства социального развития Пермского края во главе с замминистра Дмитрием Санниковым посетили Республику Татарстан. Гостей ознакомили с информационной системой «База данных инвалидов РТ», сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

Модернизированная в прошлом году «База данных инвалидов РТ» призвана полностью автоматизировать работу с выписками из индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов (ИПРА). Она также ведет учет всех проживающих в РТ инвалидов (включая детей) и предоставляемых им в рамках ИПРА реабилитационных услуг.

Кроме того, делегацию из Перми ознакомили с работой системы «Социальный регистр населения РТ» и ее подсистемы «Организация предоставления услуг в сфере социального обслуживания РТ». Они предназначены для оптимизации деятельности Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ по поддержке населения республики.

Представители Минсоцразвития Пермского края отметили высокую степень информатизации социальной сферы в РТ.