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В казанской мечети «Гаилэ» состоится конкурс чтецов Корана среди женщин

7 марта 2018, 03:22

Победительницы будут определяться по 14 номинациям в зависимости от возраста и количества выученных наизусть джузов.
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). В казанской мечети «Гаилэ» 8 марта пройдет конкурс чтецов Корана среди женщин. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил имам-хатыб мечети Рустам хазрат Хайруллин.

В состязании смогут принять участие представительницы как молодежи, так и старшего поколения. Победительницы будут определяться по 14 номинациям в зависимости от возраста и количества выученных наизусть джузов.

В мечети пояснили, что в каждой номинации допускается одна участница от прихода. Она должна получить предварительную рекомендацию с печатью и подписью уполномоченного имама.

Победительниц и занявших призовые места участниц конкурса наградят грамотами и ценными призами.

 


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