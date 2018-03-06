(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Горкинско-Ометьевском лесу появятся скалодром, горка-змея и экотропы в ходе реализации третьей очереди благоустройства лесопарковой зоны. Вопросы благоустройства леса сегодня обсудили на собрании представителей дирекции парков и скверов Казани во главе с помощником президента РТ Наталией Фишман и с участием представителей общественности.

В ходе мероприятия были подведены итоги по проделанной работе и озвучены планы на будущее. Среди участников завязалась открытая дискуссия по вопросам и предложениям жителей. В том числе, обсудили проблемы леса, среди которых столкновение интересов посетителей. Например, конфликт велосипедистов и пешеходов или мамы с маленьким детьми гуляющие в зоне экстримальных видов спорта.

Из новых проектов третьей очереди можно выделить новую парковку на 110 машин, обустройство третьего оврага и строительство дополнительной детской зоны в виде горки-змеи.

«Новая зона, которая будет располагаться рядом с поляной — это „горка-змея“, она будет разгружать нашу существующую детскую площадку. То есть там будут детские зоны с навесами и норами для лазания, которые у нас будут в виде маленьких домиков, и навесы для взрослых, которые так необходимы родителям», — рассказала представитель дирекции парков и скверов Анастасия Еременко.

Кроме этого, будет проделана работа по экологическому благополучию территории, в ходе которой будут созданы экотропы совместно с экологами. Планируется обновить разметку на велосипедных дорожках и установить регулируемый пешеходный переход со светофором со стороны улицы Братьев Касимовых, предусмотренная для мам с колясками и маломобильных групп населения.

Для любителей спорта будет обустроен скалодром, который зимой можно будет использовать для ледолазания, а внутри конструкции организуют «бродилку» для детей.

Жительница соседнего дома Мария Зверева предложила организовать зону барбекю в парке. Были подняты вопросы о правилах безопасности использования открытого огня в лесопарковой зоне и воздействия антропогенного фактора на природную среду.

«Мы с вами все равно имеем людей, которые пытаются жечь костры, и вместо того, чтобы делать вид, что этого не происходит и ссылаться на антропогенное воздействие, лучше с реальным воздействием бороться», — отметила Наталия Фишман.

Помощница Президента предложила проработать вопрос, рассмотреть возможность создания зоны барбекю без использования открытого огня.

«Мы пытаемся запретить, а на самом деле, запретить все невозможно. Поэтому я бы очень просила сделать возможным включения электронных электрогрилей. Возможно, для этого нужно будет сделать бетонную площадку из плитки, для того чтобы не травмировать почву», — предложила Фишман.

Она осталась довольна итогом прошедшего собрания. «Мне кажется, что были очень справедливые комментарии, вообще, я очень довольно тем, насколько конструктивный диалог происходит. Люди относятся с уважением и с любовью к месту и к тем, кто здесь работает. Я не услышала практически ничего, что я бы считала не нуждающимся в реализации», — отметила помощник Президента.

Глобальность предстоящих проектов, по мнению Натальи Фишман, определяется тем, как это будет востребовано людьми, вне зависимости от того, сколько это стоит и какого размера объект.

«Вопрос в том, отвечает ли это на реальный запрос. В каком-то смысле, если мы сумеем грамотно организовать барбекю в этой зоне так, чтобы это никому не мешало, не травмировало природу и при этом удовлетворяло запрос людей — это будет намного более глобально, чем самый крупный объект, который мы здесь сделаем, потому что глобальность в этом вопросе — это то, насколько мы отвечаем пожеланиям горожан», — считает Фишман.