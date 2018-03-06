Росавиация опровергла подлинность переговоров пилотов разбившегося Ан-148

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Росавиация не подтвердила подлинность появившейся в СМИ расшифровки переговоров пилотов потерпевшего крушение в Подмосковье самолета Ан-148. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

«Представленная „расшифровка“ дезинформирует общественность о происходившем в кабине. В ней перепутаны диалоги командира воздушного судна и второго пилота, присутствуют слова и фразы, которых нет в аутентичной записи переговоров», — заявил собеседник агентства.

Факт публикации в Росавиации назвали «неэтичным» и заметили, что подобные действия не соответствуют стандартам расследования авиакатастроф.

Обнародование записи может произойти только в том случае, если соответствующая санкция будет получена от правоохранительного органа, которое ведет следствие по происшествию, сказали в ведомстве.

«Насколько известно, орган предварительного следствия разрешения на публикацию записей бортового магнитофона и расшифровку этих записей не давал», — цитирует агентство представителя Росавиации.

Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля.