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Росавиация опровергла подлинность переговоров пилотов разбившегося Ан-148

6 марта 2018, 23:21

Факт публикации переговоров в Росавиации сочли «неэтичным» и заметили, что подобные действия не соответствуют стандартам расследования авиакатастроф.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Росавиация не подтвердила подлинность появившейся в СМИ расшифровки переговоров пилотов потерпевшего крушение в Подмосковье самолета Ан-148. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

«Представленная „расшифровка“ дезинформирует общественность о происходившем в кабине. В ней перепутаны диалоги командира воздушного судна и второго пилота, присутствуют слова и фразы, которых нет в аутентичной записи переговоров», — заявил собеседник агентства.

Факт публикации в Росавиации назвали «неэтичным» и заметили, что подобные действия не соответствуют стандартам расследования авиакатастроф.

Обнародование записи может произойти только в том случае, если соответствующая санкция будет получена от правоохранительного органа, которое ведет следствие по происшествию, сказали в ведомстве.

«Насколько известно, орган предварительного следствия разрешения на публикацию записей бортового магнитофона и расшифровку этих записей не давал», — цитирует агентство представителя Росавиации.

Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля.


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