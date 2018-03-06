Олимпийский чемпион Алексей Немов оценил подготовку стадиона «Мордовия Арена» к ЧМ-2018

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Сегодня олимпийский чемпион, посол ЧМ-2018 Алексей Немов побывал на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, где будет смотреть матч с участием Роналду. Об этом сообщает пресс-служба ПСО «Казань».

«У меня сейчас ощущение, как перед важным стартом, когда спортсмена бьет мандраж. Здесь круто! Уверен, что „Мордовия Арена“ будет построена в срок, и Саранск с честью справится с поставленной задачей», — сказал Немов после экскурсии по саранскому стадиону.

Спортсмен пообещал приехать в Саранск во время чемпионата, чтобы поболеть на матче с участием Криштиану Роналду.

Немов осмотрел в VIP-зону стадиона, пресс-центр и заглянул в раздевалку, где идут последние приготовления.

Сейчас на стадионе «Мордовия Арена» завершается отделка внутренних помещений и элементов фасада, укладка брусчатки и устройство асфальтового покрытия. Ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей и монтируется временная инфраструктура.

На трибунах установлены сиденья категории «публика», также устанавливают кресла других категорий, в том числе VIP и VVIP.