Редактор «Туганайлар»: Голосовать на выборах – мой гражданский долг

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Редактор культурно-просветительской газеты кряшен РТ «Туганайлар» Людмила Белоусова заявила, что обязательно пойдет на выборы Президента России 18 марта. Об этом пишет журнал «Татарстан».

«Иду на выборы, потому что я должна выполнить свой гражданский долг. И это не обсуждается, ведь мы живем в Татарстане», — сказала Белоусова.

Отношение к кряшенам в республике равноправное, такое же, как и к остальным народам, которые проживают здесь, отметила она.

«Мы живем активной и даже очень бурной жизнью. В данный момент готовимся к четвертому Форуму кряшенской молодежи, который пройдет с 12 по 15 апреля. В нем примут участие 100 делегатов от молодежи, которые будут представлять почти все районы и города республики, ожидаем также гостей из других регионов. На проведение этого Форума мы выиграли грант из Фонда Президента России», — цитирует издание Белоусову.