В Генштабе Украины сообщили о вероятном начале новой военной операции в Донбассе

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Власти Украины в рамках ранее принятого закона о реинтеграции Донбасса могут развернуть в регионе новую военную операцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера управления правового обеспечения Генштаба ВС Украины Юрия Боброва.

АТО и новая операция не исключают одна другую, сказал он.

«Нужно разделять понятие антитеррористической операции (АТО — прим. Т-и), она предусмотрена законом о борьбе с терроризмом. Такая операция была объявлена в 2014 году», — цитирует агентство Боброва.

Решение о ее продлении или прекращении будет принимать СБУ, заметил офицер.

Украинское командование определило кандидатуру командующего новой операцией, которую вскоре, вероятно, утвердит Президент Украины Петр Порошенко, добавил Бобров.