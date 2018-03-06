Все новости Татарстан Россия

Официальная хроника

Минниханов и Бабич испытали спортивный автомобиль «КАМАЗ» с победителем ралли «Дакар»

6 марта 2018, 21:24 , Фото: president.tatarstan.ru

Минниханов и Бабич испытали спортивный автомобиль «КАМАЗ» с победителем ралли «Дакар» Рустам Минниханов и Михаил Бабич посетили тестовую трассу команды «КАМАЗ-Мастер».

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов и полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич встретились со спортсменами команды «КАМАЗ-Мастер» и посетили тестовую трассу рядом с Набережными Челнами. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Работа Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе М.В. Бабича по программе КАМАЗ - мастер

Гостей встретили гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин, которые продемонстрировали спортивную технику и рассказали о недавно прошедшем ралли «Дакар».

Бабич и Минниханов осмотрели автомобили, в том числе машину победителя гонки этого года Эдуарда Николаева.

Работа Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе М.В. Бабича по программе КАМАЗ - мастер

Также гости лично протестировали возможности спортивного автомобиля «КАМАЗ». В кабине с полпредом РФ на трассу выехал победитель ралли «Шелковый путь 2017» Дмитрий Сотников, а Президенту Татарстана помогал победитель ралли «Дакар 2018» Эдуард Николаев.

Работа Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе М.В. Бабича по программе КАМАЗ - мастер

В январе команда «КАМАЗ-Мастер» в очередной раз победила в 40-м юбилейном ралли «Дакар».


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter