Минниханов и Бабич испытали спортивный автомобиль «КАМАЗ» с победителем ралли «Дакар»

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов и полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич встретились со спортсменами команды «КАМАЗ-Мастер» и посетили тестовую трассу рядом с Набережными Челнами. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Гостей встретили гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин, которые продемонстрировали спортивную технику и рассказали о недавно прошедшем ралли «Дакар».

Бабич и Минниханов осмотрели автомобили, в том числе машину победителя гонки этого года Эдуарда Николаева.

Также гости лично протестировали возможности спортивного автомобиля «КАМАЗ». В кабине с полпредом РФ на трассу выехал победитель ралли «Шелковый путь 2017» Дмитрий Сотников, а Президенту Татарстана помогал победитель ралли «Дакар 2018» Эдуард Николаев.

В январе команда «КАМАЗ-Мастер» в очередной раз победила в 40-м юбилейном ралли «Дакар».